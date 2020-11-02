Philips, oyunculara özel yeni monitörlerini duyurdu

AOC Uluslararası Avrupa & MMD Monitörleri ve Ekranları Pazarlama & İşletme Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Kişisel bilgisayar oyunları segmentine girişimiz, bize tüketicileri kazandıracak eşsiz, birinci sınıf ürünler sunma fırsatını veriyor. Üstelik yalnızca kaliteleri ve en iyi performanslı özellikleri ile değil, aynı zamanda tasarım konseptleri sayesinde de. İşte bu önemli adım, tüketicilerin taleplerini karşılamak için atıldı: gençler bütün işlere uygun tek bir ürün istiyorlar, hem ders çalışabilmek hem film izlemek hem de oyun oynayabilmek, bir yandan da bütçelerini çok zorlamamak istiyorlar. Milenyum doğumlular ise, tasarıma ve yenilikçi özelliklere daha çok odaklanıyorlar. Her iki hedef kitlenin de taleplerini yerine getirmek için, bu yeni ürün grubunu piyasaya çıkartıyoruz."

Yeni E serisinin piyasaya çıkacak ilk monitörleri Philips 242E1GAJ (60.5 cm / 23.8 inç) ve Philips 272E1GAJ (68.6 cm / 27 inç).

Philips 242E1GAJ ve Philips 272E1GAJ monitörlerinde, ayrıntılı görüntüler ve 178/178 derece ekstra geniş görüntüleme açıları veren VA panelleri içeren 16:9 Full HD bir ekran bulunuyor. Üç taraftan da çerçevesiz tasarımı ise ekranın olduğundan da büyükmüş gibi algılanmasını sağlıyor. İşte bütün bunlar hep birlikte standart ofis uygulamaları için harika bir görselleştirmeyi garantiliyor. Ancak her şeyden önce bu model, zorlu grafik uygulamaları, web tarama, fotoğraflar, filmler ve oyun oynamak için uygun. Hatta daha da eksiksiz bir eğlence için 24 inçlik ve 27 inçlik yeni monitörlerde dahili bir çift yüksek kaliteli stereo hoparlör de bulunuyor.

Eğlence için çoklu seçenekler

E serisi, ekrandaki görüntüyü saniyede 144 defaya kadar yeniden çizen, standart 60 Hz bir ekrandan pratikte 2.4 kat daha hızlı, 144 Hz yenileme hızı ile pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Bu kadar hızlı yanıt veren bir monitör, rekabetçi oyunlarda kilit önem taşır: Düşmanın hareketlerini ultra akıcı bir şekilde görüntüler, böylece hedef almak kolaylaşır. Dahası 1 ms'lik, hızlı MPRT (motion picture response time- Hareketli Görüntü Tepki Süresi) etkili bir şekilde iz bırakma ve hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak oyun deneyiminizi geliştirmek için daha keskin ve daha doğru görüntüler sunar. Philips 242E1GAJ monitörü AMD FreeSync Premium ile, Philips 272E1GAJ ise Adaptive-Sync ile zenginleştirildiğinden, iki monitör de yırtılmasız bir oynanabilirlik deneyimi sunar.

Hatta bu deneyimi daha da iyileştirmek için, Philips'in yeni oyun ekranları oyuncular için ince ayarı yapılmış hızlıca erişilebilir bir OSD'ye de sahiptir. OSD, oyuncuların ekranda karşılaştıkları zorluklar karşısında onlara daha iyi destek olmalarını sağlayan çoklu modlara sahip. Böylece kullanıcılar her zaman monitörlerinden en iyi oyun deneyimini elde ederler ve şimdi de bu, oynanan oyuna daha da iyi uyarlanabilir.

E serisi oyun monitörlerinde daha parlak bir görüntü için daha geniş bir renk yelpazesi sunan ve medya eğlencesini, görüntüleri ve hatta üretkenliği daha da canlı bir hale getiren Ultra Wide-Color teknolojisi bulunmaktadır. Görüntülenen içerikleri analiz eden SmartContrast sayesinde, bu monitörler renkleri otomatik olarak ayarlar ve arka aydınlatmanın yoğunluğunu kontrol ederler. E serisi, ayrıca daha rahat izleme için Flicker-Free teknolojisine ve gözleri yormayan üretkenlik için de LowBlue Moduna sahip.

Philips 242E1GAJ monitörü şu anda piyasada bulunabilir. Philips 272E1GAJ monitörü ise 213 dolar ve 261 dolar satış fiyatına sahip.