Dünya çapında dezavantajlı bölgelere sağlık hizmetlerine erişimi sağlayan Philips Vakfı, Philips Türkiye işbirliği ile Türkiye’nin COVID-19 mücadelesi kapsamında Türkiye Acil Tıp Derneği yönlendirmesiyle sağlık çalışanlarına tıbbi cihaz bağışı desteğinde bulunduğunu duyurdu.

Bu süreçte dünya genelinde pek çok ülkeye yardımlarını ulaştıran Philips Vakfı, Philips Türkiye iş birliği ve Türkiye Acil Tıp Derneği’nin yönlendirmesiyle hastanelerin acil servislerine mobil ultrason ürünlerini bağışladı. Ultrason cihazları ambulanslar, hastaneler ve acil servisler de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda, akciğerde COVID-19’dan kaynaklanan görüntü değişikliklerinin tespit edilebilmesi veya olası kardiyak komplikasyonlar için tarama yapmak, hastalığın sürecini tespit etmek ve izlemek için kullanılıyor. Bu sayede, sağlık çalışanları virüse maruz kalan hastaları daha kolay bir şekilde izleyerek, hastalara daha iyi bakım sağlayabiliyor.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak: "İnsanı işin merkezine alan lider bir sağlık teknoloji şirketi olarak, geliştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetlerimiz ile tüketicilerimizin her zaman yanındayız. Tüm dünyanın da savaştığı COVID-19 ile mücadele kapsamında sağlık profesyonellerini desteklemek bizi gururlandırdı. Sağlık sistemini desteklemenin ne kadar önemli olduğu biliyoruz ve bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye Acil Tıp Derneği’nin iş birliği ile ihtiyaç duyan hastanelere mobil ultrason ürünümüzü ulaştırarak, COVID-19 mücadelesine desteğimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda iş birlikleri için hem Philips Vakfı’na hem de Türkiye Acil Tıp Derneği’ne çok teşekkür ederim” dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Bülent Erbil: “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de mücadele ettiğimiz COVID-19 için en başından beri tüm sağlık çalışanları ile omuz omuza çalışıyoruz. Biliyoruz ki her hastanenin kapasitesi, insan kaynağı ve teknik olanakları birbirinden farklı. Philips Vakfı ve Philips Türkiye tarafından yapılan teknolojik tıbbi cihaz bağışı bu noktada değerli olmuştur.” dedi.















