Philips yeni 4K IPS monitörünü piyasaya sürdü

Philips 279C9 monitöründe, görüntüyü çevreleyen çerçeveyi ortadan kaldırarak geniş bir görüntü sağlayan ve eş zamanlı olarak akıcı çoklu monitör kurulumlarını mümkün kılan Zero Bezel (Sıfır Çerçeve) tasarımı var. Kablo yönetimine uygun olan bu model, derli toplu bir çalışma alanı için kablo yayıntısını da ortadan kaldırıyor.

Günümüzde herkes birbirine bağlı çok sayıda cihazla çalışmaya hazır. Bu da, portların, gözden kaçırılamayacak kilit bir özellik olduğu anlamına geliyor. Philips 279C9 modelinde USB-C tipi bir konektör bulunuyor, böylece kullanıcılar verileri hızlı iletebiliyorlar ve aynı zamanda da dizüstü bilgisayarlarını şarj edebiliyorlar (65W’a kadar). Ayrıca bu monitörde bir DisplayPort, iki HDMI ve dört USB 3.2 port da bulunuyor.

Bu model için seçilen IPS paneli, 178/178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açıları sağlıyor. Ek olarak, UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüğü, 1.07 milyar rengi ve VESA sertifikalı DisplayHDR 400 desteği bulunuyor. Bununla birlikte Philips 279C9, 400 nit‘e varan parlaklık seviyesi de sunuyor.

Ayrıca Philips 279C9, tutukluk ya da yırtılma olmadan, akıcı bir oyun deneyimi için AMD FreeSync teknolojisini sunarken, bir yandan da görüntü iyileştirme için SmartImage oyun modunu da destekliyor.

SmartErgoBase taban, kullanıcıya esneklik sağlayan eşsiz bir eğme, sağa sola dönme, pivot ve yüksekliği ayarlanabilir bir sistem sağlayarak ergonomik ekran konforu sunuyor. Böylece ekran, ihtiyaç duyulan şekilde kolayca konumlandırılabiliyor. Ekranda ayrıca gözleri yormayan üretkenlik için LowBlue Modu ve gözleri daha az yoran Flicker-Free teknolojisi de bulunuyor.

Philips 279C9 monitörün yurt dışı satış fiyatı 624 dolar.