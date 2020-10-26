Philips yeni E2 monitör serisini satışa sundu

Yeni E2 serisi, harika görüntü kalitesine sahip Full HD’den 4K UHD’ye uzanan modeller sunarak üst düzey bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

E2 serisi monitörlerinin hepsi, derin kontrast düzeylerine sahip keskin görüntüler için geniş görüntüleme açıları sunuyor. Ayrıca görüntüleme deneyimi, o anda görüntülenen içerikleri analiz edip renkleri ve arka aydınlatma yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayan SmartContrast teknolojisi ile de güçlendiriliyor. SmartImage ise, ekranda görüntülenen içeriği analiz edip en üst düzey ekran performansı için görüntülerin ve videoların kontrastını, renk doygunluğunu ve keskinliğini dinamik olarak optimize eden bir teknoloji.

Bu yeni seride, çoklu seçenekler sunan, oyuncular için ince ayarlı, çabucak erişilebilir bir OSD ayarı olan SmartImage Oyun Modu bulunuyor. Örneğin, "FPS" modu (First person shooter- Birinci Şahıs Nişancı) oyunlarda karanlıkta kalan alanları iyileştirerek gölgede kalan nesnelerin görülmesini sağlıyor. "Yarış" modu ise başka görüntü ayarlarının yanı sıra ekranı en hızlı tepki süresi ve zengin renkler ile duruma uyarlıyor.

Yeni monitörlerden her biri, daha iyi ve akıcı bir oynanabilirlik için bazı belirli özellikler sunuyor. Örneğin yeni Philips 242E2FA ve 272E2FA monitörleri 1 ms’lik tepki süresine sahip (MPRT1), öte yandan Philips 288E2A ve 345E2AE monitörleri ise AMD FreeSync teknolojisi ile neredeyse her kare hızında akıcı, artefakt içermeyen performansı garantiliyor.

Yeni E2 monitör ailesi daha iyi bir kullanıcı deneyimi için tasarlanmış, geniş bir yelpazede yer alan teknolojilere sahip. EasyRead modu, kağıttan okur gibi bir okuma deneyimini garantilerken Flicker-free Teknolojisi ve LowBlue Modu ise daha rahat bir görüntülemeyi ve gözleri yormayan bir üretkenliği mümkün kılıyor. Bu monitörlerde bulunan, göze batmayan EasySelect değiştirme tuşu sayesinde On-Screen Display menüsü üzerinden monitör ayarlarında hızlı ve kolay ayarlamalar yapmak mümkün. Üstelik kablo yönetim sistemi sayesinde, kullanıcılar derli toplu bir çalışma alanına sahip olacaklar.

Philips 288E2A ve 345E2AE gibi bazı modeller de MultiView sayesinde aktif ikili bağlantıyı ve görüntülemeyi mümkün kılıyor. Böylece, karmaşık çoklu görev yürütme için kullanıcıların eş zamanlı olarak PC ve dizüstü bilgisayar gibi çoklu cihazlar ile çalışabilmelerini sağlıyor.

Bu monitörlerin tümü, kurşun ve cıva gibi hiç zararlı madde içermez, RoHS ile uyumludur ve %100 geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesine sahiptir. Dahası, Energy Star 8.0 ve TCO sertifikalarına da sahiptir. Ambalajlarının kendisi de tamamen geri dönüştürülebilirdir.

Philips 242E2FA 177 dolar, Philips 272E2FA 225 dolar, Philips 288E2A 380 dolar ve Philips 345E2AE ise 439 dolar fiyat etiketine sahip.



