Phillip Cocu: Berbat durumdayız

Cocu maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

İlk yarı gösterdiğimiz görüntü utanç vericiydi. Kendimizi sahaya- yansıttığımız bizim için utanılacak bir durum... Rize'deki ikili mücadeledeki tutkusunu kararlılığını görüyorum ve ... İlk yarı üç gol yemek inanılmaz bir şey. Çok kötü bir durumdayız şu an.

'BERBAT BİR DURUMDAYIZ'

Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü bir durum bu. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bizi desteklediler ve biz onlar için bir şey veremedik yine. Şu anda kesinlikle böyle oynama lüksümüz yok.

Futbolun şöyle bir tarafı vardır. Sadece büyük takımlarla oynadığınız maçlarda değil her maç bunu göstermeniz gerek. İyi oynarsınız kötü oynarsınız bu işin başka bir tarafı. Berbat bir durumdayız, kötü bir durumdayız. Yarın kafamızı toplayıp bir araya geleceğiz ve yolumuza öyle devam edeceğiz.

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