Phillip Cocu yıllar sonra konuştu! Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe’de 2018-19 sezonun başında büyük umutlarla göreve getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından 10. haftada vedalaşılan Phillip Cocu, sarı lacivertliler için ‘yanlış seçimdi’ değerlendirmesini yaptı. Hollandalı teknik direktör,