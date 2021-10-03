Fenerbahçe’de 2018-19 sezonun başında büyük umutlarla göreve getirilen ancak alınan kötü sonuçların ardından 10. haftada vedalaşılan Phillip Cocu, sarı lacivertliler için ‘yanlış seçimdi’ değerlendirmesini yaptı. Hollandalı teknik direktör,
Futbol Phillip Cocu yıllar sonra konuştu! Fenerbahçe itirafı
PSV’deki başarılı günlerinin ardından neden Fenerbahçe’ye geldiğini şu sözlerle anlattı:
Aslında yanlış zamanda yanlış seçimdi. 2018’de PSV’den ayrılmama herkes şaşırmıştı. 5 sezondan sonra 6. sezon olabilirdi. Başka bir yerde çalışmanın nasıl olacağını merak ettim. Fenerbahçe’de kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm. PSV’yle kazandığım 3 şampiyonluktan sonra bunu istiyordum. Tamamen farklı bir kültürde olmanın zorluğu beni buraya çekti.
Fenerbahçe’de karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Şimdi UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takımla Fenerbahçe yeniden zirvede ama bu karışıklıkları düzeltmeleri 3 yılı aldı.
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