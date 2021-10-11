Tarihin en büyük sanatçılarından İspanyol sürrealist ressam Pablo Picasso, hayatının önemli bir döneminde yokluk çekti. Öyle ki resim yapmak için malzeme alamıyordu. Tuval bir lükstü. O nedenle aynı tuvale birden fazla resim çizdiği oldu. Bu resimlerden biri de 1903’te çizdiği ‘Kör Adamın Kahvaltısı’ eserinin altında bulundu. İngiltere’nin College London Üniversitesi’nden uzmanlar, tablonun altındaki eseri açığa çıkarmak istedi. Bunun için yapay zekadan faydalanıldı.

ÜÇ TEKNOLOJİ BİRLEŞTİ

Röntgen, yapay zeka ve üç boyutlu yazıcı teknolojileri bir araya getirildi. Eski tablolarının röntgeni çekildi. Bir yapay zeka programına Picasso’nun önceki eserlerinde kullandığı fırça tekniği ve renk skalasının algoritması yüklendi. Üç boyutlu yazıcı yardımıyla, fırçalar yapay zekanın komutlarını izledi. Bu sayede ortaya Picasso’nun tarihten silinen ‘Çıplak Kadın’ eseri çıkarıldı. Ölümünden 48, çizilmesinden de 118 yıl sonra dünyaya bir Picasso eseri kazandırıldı.

MELANKOLİ DÖNEMİ

Picasso’nun 21 yaşında olduğu 1901’den 1904’e kadar yaptığı eserler ‘Mavi Dönem’e denk geliyor. Yoksulluk çeken ve arkadaşının intiharıyla sarsılan Picasso’nun ruh hali, eserlerine de yansıyordu; melankolik, kasvetli tablolar yapıyordu.







