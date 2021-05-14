Kültür & Sanat Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı

Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı

Kültür & Sanat

Picasso’nun 'Pencerenin yanında oturan kadın' tablosu 103 milyon dolara satıldı

20'nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)' eseri ABD'deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) satıldı.

14 Mayıs 2021, Cuma 17:49 Son Güncelleme:
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ABD’nin New York şehrinde Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, ünlü ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)’ adlı tablosu 103 milyon (875 bin 330 TL) dolara satıldı. Christie's müzayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye göre, Marie Therese'nin gençliğinden esinlenen Picasso, söz konusu eserini 1932 yılında resmettiği ifade edildi.

Ünlü ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga’da doğdu. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmişti.

DHA

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