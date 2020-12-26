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Pideli köfte nasıl yapılır? En pratik pideli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Pideli köfte nasıl yapılır? En pratik pideli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Bursa'nın meşhur pideli köftesini evde yapmayı denediniz mi? Lezzetiyle nam salmış pideli köfte nasıl yapılır hayranları tarafından merak edilen bir konu. Tadını çok seveceğiniz ve evde kolaylıkla yapabileceğiniz pideli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

26 Aralık 2020, Cumartesi 12:15 Son Güncelleme:
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Enfes lezzeti ve muhteşem görüntüsüyle iştahları kabarsan pideli köfte tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için pideli köfte tarifi arıyor ya da pideli köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pideli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Pideli köfte tarifi

Pideli köfte malzemeleri

  • 500 gram kıyma
  • 3 adet kebaplık küçük pide
  • 250 gram tereyağı
  • 250 gram yoğurt
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Domates salçası

Pideli köfte yapılışı

Kıyma ekmek ile makinede çekilerek buzdolabında bir gün bekletilir. Ertesi gün kimyon ve karabiber ile yoğrularak köfte hamuru hazırlanır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yassı köfteler yapılır. Izgarada veya kömür ateşinde köfteler kızartılır. Aynı ızgarada yada mangalda pideler de kızartılarak küp şeklinde doğranır ve servis tabağına yerleştirilir. Pidelerin üzerine kızarmış köfteler, tabağın kenarına yoğurt konur, köftelerin üzerine salçalı sos ve kızgın tereyağı ilave edildikten sonra servis yapılır.

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