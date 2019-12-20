Pierre de Coubertin'in yazdığı 14 sayfalık orijinal 'Olimpiyat Oyunları Manifestosu' açık arttırmayla satıldı. Antik bir eser olan manifesto, olimpiyat fikrini ortaya atan ve bu organizasyonun amacını anlatan bir eser olarak biliniyor.

Açık arttırma öncesi ortalama 1 milyon dolar değer biçilen antik eser, 3 inatçı alıcının atışması şeklinde geçince fiyat gittikçe yükseldi. İsimsiz bir koleksiyoncu, eseri 8.8 milyon dolara satın aldı.

New York'ta gerçekleşen satış, spor tarihinin en pahalı koleksiyon parçası olarak rekorlar arasında yerini aldı.

Olimpiyat Oyunları Manifestosu'nun kısa hikayesi

Coubertin'in Olimpiyat Oyunları fikrini ortaya atan manifestosunun kaynağı, Yunan döneminde başlayan Olimpiyatlar'a kadar dayanıyor.

Manifestonun 1892 yılında yazılmasından 2 yıl sonra Olimpiyat Komitesi kurulmuş, ve 4 yıl sonra, yan, 1896'da ise ilk Olimpiyatlar düzenlenmişti. 6-15 Nisan 1896 tarihleri arasında düzenlen Atina Olimpiyatları, tarihin ilk Olimpiyat Oyunları olarak biliniyor.

İkinci Dünya Savaşı esnasında kayıplara karışan Olimpiyat Manifestosu, 1990'lı yılların ortasında Marquis d'Amat adlı araştırmacı tarafından İsviçreli bir koleksiyoncuda bulundu.

El yazması olan orijinal manifesto, New York'taki Sotheby Sanat Enstitüsü'nde satıldı.





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