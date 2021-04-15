Futbol Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandığını açıkladı

Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandığını açıkladı

Futbol

Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandığını açıkladı

Arsenal'in yıldızı Pierre Emerick Aubameyang, sıtmaya yakalandığını açıkladı.

15 Nisan 2021, Perşembe 23:26 Son Güncelleme:
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Arsenal'in Gabonlu golcüsü Pierre Emerick Aubameyang, sıtma hastalığına yakalandığını duyurdu. Aubameyang'ın açıklamasında "Gabon Milli Takımı'nda iken sıtmaya yakalandım. Birkaç günü hastanede geçirdim. Virüsü bu kadar çabuk tespit eden ve tedaviye başlayan doktorlar sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Arsenal'de 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

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