Pierre-Emerick Aubameyang sıtmaya yakalandığını açıkladı

Arsenal'in Gabonlu golcüsü Pierre Emerick Aubameyang, sıtma hastalığına yakalandığını duyurdu. Aubameyang'ın açıklamasında "Gabon Milli Takımı'nda iken sıtmaya yakalandım. Birkaç günü hastanede geçirdim. Virüsü bu kadar çabuk tespit eden ve tedaviye başlayan doktorlar sayesinde kendimi daha iyi hissediyorum" ifadeleri yer aldı.

Bu sezon Arsenal'de 33 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.



