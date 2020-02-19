Burun estetiği (rinoplasti) operasyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça rağbet gören bir operasyon. Burun estetiği için yaygın olarak kullanılan birbirinden farklı teknikler var. Bu tekniklerin başında ise, Piezo burun estetiği yöntemi geliyor. Piezo yöntemi özellikle estetik cerrahinin teknolojik açıdan geliştiğinin bir göstergesi. Sadece estetik cerrahide değil teknolojinin tıp alanına entegrasyonu ile tüm cerrahi işlemleri kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmiştir. Piezo yöntemi de bu yöntemlerin arasında yer alıyor. KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı, Piezo burun estetiği hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Piezo burun estetiğinin özellikleri

Burun estetiğinde Piezo cerrahisi, 1980’li yıllarda İtalyan cerrahlar tarafından geliştirilmiş olup, kemik kesme ve şekillendirme teknikleri arasında büyük gelişme taşıyan bir yöntem. Piezo cerrahisinin temelinde yatan mekanizma, kemiklerin 3 boyutlu ses titreşimleriyle kesilmesi ya da şekillendirilmesidir.

Piezo sistemi, deri ve kıkırdaklara zarar vermeden oldukça ince bir şekilde burun kemiğinde kesme ve şekillendirme yapılmasına izin veren ve ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz.

Yeni geliştirilen özel başlıkları sayesinde burun estetiği operasyonları çok daha kolay uygulanabilir hale geldi. İnce kemik kesimleri ve törpüleme yapılmasına olanak sağlayan bir teknoloji.

Piezo burun estetiğinin avantajları

Piezo yönteminde kullanılan mikromotor cihazı sayesinde burun estetiği ameliyatı sonrası kemik iyileşme süresi geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı ve zahmetsiz. Mikromotor cihazının özelliği sayesinde sadece kemik dokular hedef alındığı ve yumuşak dokulara zarar verilmediği için ameliyat sonrası daha az şişlik ve morluk oluşur.

Op. Dr. Oray Karaçaylı, uygulamanın hasta açısından daha konforlu bir iyileşme süreci sağladığına işaret ederek, 'Piezo cerrahisinde, ameliyat sonrası hastalar için en endişe verici süreç olan göz çevresi morluğu oluşumu riski yok denecek kadar az. Ayrıca Piezo yöntemi ile burun kemikleri kontrollü bir şekilde milimetrik olarak kesilebildiği için istenmeyen kırıklar oluşmuyor ve hassas bir şekilde kemiklere istenilen şekil rahatlıkla verilebiliyor' dedi.

İdeal burun şekli sağlanabilir

Burun estetiği ile burnun kıkırdak ve kemik yapı yeniden şekillendirilebilir. Burnun yüz ile uyumunu sağlayacak şekilde burun boyutu azaltılabilir, artırılabilir, burun delikleri küçültülebilir ya da simetrik hale getirilebilir ve burun ucu sorunları giderilebilir.

Burnun dudak ve alınla yapmış olduğu açılar düzeltilebilir. Simetriyi bozan kıkırdak ve kemik eğrilikleri hem içeriden hem de dışarıdan düzeltilebilir.

Burun estetiğinin amacı, kişinin burnundaki şekil bozukluklarını gidermek, yüzle uyumlu açılara ve şekle sahip olmasını ve nefes alma işlevini sorunsuz olarak yerine getirmesini sağlamaktır.

Eğer kişinin burnunda estetik olarak şekil bozuklukları ve nefes alma problemleri varsa, alanında uzman bir kulak burun boğaz ve burun estetiği uzmanından kişiye özel daha ayrıntılı bilgi alınması gerekir.

posta.com.tr/ ÖZEL





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