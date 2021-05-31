Kültür & Sanat Pigment'in çekimlerine Eskişehir'de başladı

Pigment'in çekimlerine Eskişehir'de başladı

Kültür & Sanat

Pigment'in çekimlerine Eskişehir'de başladı

Üçüncü Dünya ve Perihan filmlerinin yönetmeni Metin Kuru, yeni üçlemesinin ilk filmi olan Pigment’in çekimlerine Eskişehir’de başladı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gençlik dönemlerinde çabuk ünlü olmak için yaptığı hataları aleyhinde kullanılarak insan kaçakçılığı yapmaya zorlanan ressam Ragıp Uçar’ın kendiyle hesaplaşmasını konu alan Pigment, hikayesiyle doyumsuzluğun getirdiği acımasızlığı resmetmenin yanı sıra vicdani yüzleşmenin kaçınılmazlığına da parmak basıyor. 

Senaryosunu Lezgin Kanat’ın yazdığı, kendinden ödün vermek zorunda bırakılmış bir sanatçının anılarına pencere açan psikolojik gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunu Hilmi Özçelik, Tuğba Duygu, Muzaffer Uzunyılmaz, Ahu Çat, Yavuz Ketenci, Zafer Kalfa ve Aslı Saygılı oluştururken, yapımcılığını Metin Tapmaz üstleniyor.

Çekimlerinin tamamı Eskişehir’in farklı mekanlarında gerçekleşecek filmin, yönetmenin Covid 19 salgın sürecinde çektiği diğer filmleri gibi 2022 yılının ilk yarısında sinemalarda olması planlanıyor. 

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Gençlik başımda duman!
Gözde Hatunoğlu
Burak Akkul
Asla tam kapanamayan şehir: İstanbul
Burak Akkul
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Harry Potter'ın mağazası açılıyor