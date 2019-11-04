Pikaçu kostümlü protestocu, sosyal medyada ilgi çekti

Şili´de protestolar devam ediyor. Son belirlemelere göre, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 500´'den fazla kişinin yaralandığı protestolarda, Pikaçu kostümü giyerek sokağa çıkan bir eylemcinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi çekti.

Kaldırıma takılıp düşüyor

Görüntülerde, kostümlü eylemcinin koşarken kaldırıma takılarak düştüğü, diğer eylemcilerin ise onu ayağa kaldırdığı görülüyor.

Kostümü giyen kişinin 44 yaşında bir anne olduğu belirtilirken, sosyal medya kullanıcıları ise Pikaçu kostümlü kadının, protestoların sembollerinden biri olacağını yazdı.

DHA



