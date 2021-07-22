Dünya çapında ortak şekilde tüketilen pikan cevizi özellikle farklı faydaları ile beraber ön plana çıkıyor.

- Yüksek bir antioksidan oranına sahiptir.

- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu önemli oranda korur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Kan basıncını dengelemede yardımcıdır.

- Kolesterol düşürücü bir etkisi bulunur.

- Kalp ve damar sağlığı destekleyici bir katkı verir.

- Prostat rahatsızlığını tedavi edici bir etkisi bulunur.

- Prostat kanserine karşı koruyucudur.

- Diyabet riskini azaltmada önemli rol oynar.

- Beyin gelişimini destekler ve beyin hücrelerinin gelişimine katkı verir.

- Hafızayı güçlendirir.

- İştahı dengeler ve böylece sağlıklı biçimde kilo verme olanağı tanır.

Ortak şekilde yukarıda verilen tüm faydaları ile beraber, pikan cevizi düzenli bir şekilde tüketilebilir. Sadece sağlık değil aynı zamanda lezzeti ile beraber boş vakitlerde tüketilebilecek özel bitki kaynakları içerisinde geliyor.

Pikan Cevizi Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Pikan cevizi içerdiği zengin mineral ve vitamin deposu ile beraber, düzenli olarak tüketilmesi önerilen önemli besin kaynaklarından biridir. Bu bağlamda günde bir avuç pikan cevizini tüketmek yeterli gelir. Aynı zamanda oldukça zengin bir atıştırmalık olarak da gün içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle gelişim çağında olan çocuklar için onların beyin gelişimi noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Böylece 7'den 70'e her birey gün içerisinde kendi el yapısı ile bir avuç kadar tüketebilir. Bu sayede içeriğinde bulunan tüm farklı kaynaklar ile beraber faydalarından yararlanmak mümkün olur.

Pikan Hangi Bölgelerde Yetişir?

Pikan cevizi özellikle soğuk iklimler istemeyen ve ılık iklimleri tercih eden önemli bir bitki kaynağıdır. Bu sebepten dolayı daha çok Akdeniz ülkeleri ile beraber Akdeniz iklimine sahip yerlerde yetişir. Türkiye açısından bakıldığı zaman ise Ege Bölgesi'nin güneyi ile beraber Akdeniz kıyı sahillerinde yetişen bir bitki türüdür. Böylece ülkenin dört bir yanına ulaşım imkanı sağlayan pikan cevizi, düzenli olarak tüketilebilecek kaynaklar içerisinde bulunuyor.

Pikan Cevizi ile Normal Ceviz Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günlük hayatta yaygın olarak tüketilen normal ceviz ile benzerlik gösteren pikan cevizi, birtakım farklılıkları ile de öne çıkmaktadır. İlk bakışta farkları anlamak zor olsa bile, dikkatli bakıldığında pikan cevizinin dış yüzeyi daha düzgün ve pürüzsüzdür. Ayrıca ceviz kıracağını ihtiyaç duymadan kolay bir şekilde elle kırılabilen ceviz türlerinden biridir. Pikan cevizi aynı zamanda nispeten daha tatlıdır. Pikan cevizi ağacı meyvesi ise, normal cevize göre çok daha uzun bir süre saklama imkanı tanıyor. Bu ayrıcalıkları ve farklılıkları ile beraber normal cevizle bir tane cevizin birbirinden ayırt etmek mümkün.

Pikan Cevizinin Zararları Var mı?

Pikan cevizi konusunda merak edilen bir diğer konu ise zararları olup olmadığıdır. Bu konuda pikan cevizinin bilinen bir zararı olmadığını dile getirmek mümkün. Ancak aşırı tüketilmesi ile beraber bazı alerjik reaksiyonlar meydana getirebilir. Aynı zamanda fazla tüketim eşliğinde kilo aldırabilir. Alerjik semptomlar kapsamında kızarıklık ya da kaşıntı gibi sorunlar meydana getirebilmektedir. Diğer yandan ishal sorunu da yarattığına söylemek mümkün. Ancak bu tür durumlar genelde aşırı oranda tüketim ile beraber meydana gelen sorunlardır.





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