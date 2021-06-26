Türkiye Pikniğe gitmişlerdi! Teyze ve yeğenin acı sonu

Pikniğe gitmişlerdi! Teyze ve yeğenin acı sonu

Türkiye

Pikniğe gitmişlerdi! Teyze ve yeğenin acı sonu

Adıyaman’da, Atatürk Barajı kenarında piknik yaptıkları sırada serinlemek için suya Tuana Yılmaz (14) ve teyzesi Remziye Yılmaz (29) boğuldu.

26 Haziran 2021, Cumartesi 21:01 Son Güncelleme:
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Olay, öğleden sonra Adıyaman merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan Gazihandede Mesire Alanı’nda meydana geldi. Atatürk Barajı yakınlarında piknik yapan, Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz (5), Tuana Yılmaz ve kardeşi Remziye Yılmaz serinlemek için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Tuana Yılmaz’ı kurtarmaya çalışan aile fertlerini görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada Tuana Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri sudan çıkarılan 3 kişiyi yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan teyze Remziye Yılmaz da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Remziye Yılmaz ve Tuana Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA

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