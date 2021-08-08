Türkiye Piknikçi ayıbı! Komandolar 2 saatte 300 şişe topladı

Piknikçi ayıbı! Komandolar 2 saatte 300 şişe topladı

Türkiye

Piknikçi ayıbı! Komandolar 2 saatte 300 şişe topladı

Terörle mücadelenin en elit birliklerinden olan komandolarımız, yangına karşı önlem amacıyla devriye gezdikleri milli parkta, piknikçilerin ayıbını temizlemek için de mesai harcadı. Komandolar, güneş ışınları vurunca büyüteç etkisi yaparak yangına sebep olan cam şişeleri tek tek topladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 07:47 Son Güncelleme:
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Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, hafta içi 2 kez çıkan yangınlara karşı Denizli Honaz Dağı Milli Parkı’nda kamp kurdu. Girişe izin verilmeyen milli parktaki ormanlık alanda nöbet tutan 50 komando, piknikçilerin yere atıp gittiği çöplere kayıtsız kalmadı. Tam teçhizatlı elit askerler, ellerinde birer çöp poşeti, ormanı temizlemeye koyuldu.

2 SAATTE 300 ŞİŞE!

Komandolar, 2 saatte 300’e yakın içki ve meşrubat şişesi topladı. Bir süre daha parkta kalıp, güvenliği sağlayacak olan komandolar, yangın riskine karşı ‘mıntıka temizliğinin’ dışında, bölgeden geçen şüpheli araçların plakasını not alıp, sürücü ve yaya olarak gezenlerin kimliklerini de kontrol ediyor.

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