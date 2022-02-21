Türkiye Piknikte korkunç manzara! Vatandaşlar görür görmez ekiplere haber verdi

Piknikte korkunç manzara! Vatandaşlar görür görmez ekiplere haber verdi

Türkiye

Piknikte korkunç manzara! Vatandaşlar görür görmez ekiplere haber verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne giden vatandaşlar, bir kadın cesedi ile karşılaştı.

21 Şubat 2022, Pazartesi 19:09 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında meydana geldi. Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İZMİR (İHA)

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