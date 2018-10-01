Trabzon Vakfıkebir'e bağlı Kemaliye Mahallesi'nde oturan Yılmaz ailesi geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşadı. Evin 3 yaşındaki çocuğu Ahmet Eren Yılmaz, televizyon izlerken televizyon kumandasının pilini yuttu. Bunun üzerine aile önce çocuklarını Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ardından da buradaki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürdü.

Çekilen röntgen filminde pil açık olarak minik Ahmet Eren'in karnında gözükürken, doktorlar pilin normal yolla çıkmaması halinde çocuğa cerrahi müdahalede bulunmaya karar verdi. Ancak pil olayın gerçekleşmesinin üzerinden iki gün sonra normal yolla vücuttan atıldı. Ailesi minik Ahmet Eren'in cerrahi bir yönteme gerek kalmadan normal yolla kurtulması üzerine rahat bir nefes aldı.