Hemen hemen her yemeğin yakışan pilav tarifi, doğru yollarla yapılırsa tadına doyum olmaz. Peki, tane tane pilav nasıl yapılır? Bembeyaz pilav nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pilav tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası, hazırlanışı...

TANE TANE PİLAV TARİFİ

Pilav malzemeler

Yarım çay bardağı şehriye

1 su bardağı pirinç

1 adet bulyon (tavuk veya et) isteğe bağlı et suyu da kullanabilirsiniz

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağından 2 parmak fazla sıcak su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

PİLAV YAPILIŞI

Pilav yapmaya başlamadan önce pirinçleri iyice sıcak suda yıkayın. 7 - 8 su yıkadıktan sonra en az yarım saat sıcak suda bekletin.

Pilav tenceresine sıvıyağı ekleyin. Üzerine şehriyeleri ekleyip kavurun.

Renk almaya başlayan şehriyelerin üzerine suyu süzülmüş pirinçleri ekleyin. 1 dakika daha pirinçleri kavurun.

Kavrulan pirinçlerin üzerine bulyonu parçalayarak ekleyin. Gerçek et sulu yapacaksanız üzerine koyulan su miktarından et suyunu çıkartarak yapın.

Tuz ilave edildikten sonra kaynar suyu ekleyin.

Pilavın rengi beyaz olsun istiyorsanız 3-4 damla limon suyu damlatın.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar kapağını kapatıp pişirin.



