Tadına hayran bırakan pilavlı karnıyarık tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için pilavlı karnıyarık tarifi arıyor ya da pilavlı karnıyarık nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pilavlı karnıyarık tarifi, pilavlı karnıyarık nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Pilavlı karnıyarık tarifi

Pilavlı karnıyarık malzemeleri

6 tane patlıcan

1 kase pirinç

2 kase sıcak su

2 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

2 bardak domates konserve

1 bardak et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Pilavlı karnıyarık yapılışı

Patlıcanları alacalı soyun ve ortasını bıçakla küçük yarın Tuzlu ve karabiberli suda 20 dk bekletin. Sonra iyice kurulayarak 180 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Pişen patlıcanların ortasına pilavı yerleştirin. Sarımsakları doğrayın tereyağında kavurun üzerine domatesi ilave edip pişirin. Tuz karabiber ekleyin. Pişen domatesli sosu patlıcanların üzerine dökün kalanını altına dökün. Tencereye aldığınız patlıcanları 5 dakika daha bu şekilde pişirip altını kapatın.



