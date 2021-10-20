Piliç emense nasıl yapılır? Piliç emense tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Rus mutfağının geleneksel lezzetlerinden birisi olan piliç emense tarifi, tadına doyum olmayan nefis bir lezzet. Peki, piliç emense nasıl yapılır? Enfes kremasıyla şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz piliç emense tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
20 Ekim 2021, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Tavukla yapabileceğiniz farklı tarifler arayanlar için piliç emense tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, piliç emense nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız piliç emense tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
PİLİÇ EMENSE TARİFİ
Piliç emense malzemeler
- Yarım kilo tavuk göğsü
- 300 gram kültür mantarı
- 1 küçük paket (200 ml) sıvı krema
- 3 – 4 adet sivri biber
- 1 adet kuru soğan
- Birer çay kaşığı köri ve karabiber
- Yeteri kadar tuz ve sıvı yağ
- 3 – 4 adet kornişon turşu
- Bir tutam maydanoz
Tavuk göğsünü, biberi ve soğanı uzun şekilde julyen doğrayın. Sıvı yağı tavaya ekleyip tavuk etini orta ateşte pişmeye alın. Piliç eti renk değiştirip beyazladığında küp doğradığınız mantarları ekleyin. Ardından biber ve soğanı da ekleyip sotelemeye devam edin. Mantarlar suyunu çekip malzemeler pişmeye başladığında son olarak sıvı kremayı ekleyin. Turşu kullanacaksanız bu esnada kornişonları da tavaya atın. Ocağın altını kısıp 2 -3 dakika daha soteleyin. Servis tabağına aldığınız tavuk emensenin üzerini maydanoz ile süsleyip servis yapın.