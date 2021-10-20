Tavukla yapabileceğiniz farklı tarifler arayanlar için piliç emense tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, piliç emense nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız piliç emense tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

PİLİÇ EMENSE TARİFİ

Piliç emense malzemeler

Yarım kilo tavuk göğsü

300 gram kültür mantarı

1 küçük paket (200 ml) sıvı krema

3 – 4 adet sivri biber

1 adet kuru soğan

Birer çay kaşığı köri ve karabiber

Yeteri kadar tuz ve sıvı yağ

3 – 4 adet kornişon turşu

Bir tutam maydanoz

PİLİÇ EMENSE YAPILIŞI

Tavuk göğsünü, biberi ve soğanı uzun şekilde julyen doğrayın. Sıvı yağı tavaya ekleyip tavuk etini orta ateşte pişmeye alın. Piliç eti renk değiştirip beyazladığında küp doğradığınız mantarları ekleyin. Ardından biber ve soğanı da ekleyip sotelemeye devam edin. Mantarlar suyunu çekip malzemeler pişmeye başladığında son olarak sıvı kremayı ekleyin. Turşu kullanacaksanız bu esnada kornişonları da tavaya atın. Ocağın altını kısıp 2 -3 dakika daha soteleyin. Servis tabağına aldığınız tavuk emensenin üzerini maydanoz ile süsleyip servis yapın.



