Pilot adayı Merve Altun'dan geriye bu fotoğraflar kaldı
Aydın'da düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot adayı 28 yaşındaki Merve Altun'dan geriye, ilk yalnız uçuş sonrası yapılan kutlama görüntüleri kaldı
Aydın Çıldır Havalimanı'ndan 19 Kasım'da eğitim uçuşu için kalkan tek motorlu Cessna 172 tipi uçak, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanında düşmüştü. Kazada pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun yaşamını yitirmişti.
Hayalleri kazayla son bulan Merve Altun'un ilk yalnız uçuşu sonrası havacılık geleneği olan ıslatılma görüntüleri de ortaya çıktı.
Arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Merve Altun'un havacılıkta ilk yalnız uçuş sonrası yapılan ıslatılma kutlamasına katılması ve şınav çekmesi yer alıyor.
'BUNUN HAYALİNİ KURMAMIŞTIM'
Yalnız uçuş sonrası Merve Altun, "Hiç bunun hayalini kurmamıştım" diyerek tebessüm etmişti.