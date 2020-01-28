ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy düzenlediği basın toplantısında, Kobe Bryant'ın ve kızı Gianna'nın 7 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasına ilişkin yeni detaylara yer verdi. İlk 3 gün açıklanmayan pilotun kimliği dün, Ara Zobayan olarak belirtildi.

Komşusu Robert Sapia CNN International'a yaptığı açıklamada, Zorbayan'ın cana yakın ve heyecanlı bir yapısının olduğunu söyledi. Sapia ayrıca, komşusunun Bryant'ın da dahil olduğu ünlülerle çektirdiği fotoğrafları kendisine gösterdiğini de belirtti. Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan ünlüler, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopter tercih edebiliyor.

Herkesin birlikte uçmak istediği bir pilottu

CNN'e konuşan bir başka komşu Angie LaPorte ise pilot Zobayan'ın her zaman yumuşak başlı olduğuna, ancak hiçbir zaman çok konuşkan olmadığına işaret ediyor. ABD Federal Havacılık Kurulu'na göre Zobayan sisli havalarda uçma izni veren sertifikanın sahibiydi. Ticari pilot lisansını ise 2007'de almıştı, aynı konuda eğitmenlik sertifikası da vardı. Federal Havacılık Kurulu'nun yıllık medikal sınavı sonucu da güncel durumda olan Zobayan, insanların sık sık birlikte uçmak istedikleri bir pilottu. Zobayan'ın pilot arkadaşı Jared Yochim, bunu onun sakin ve soğukkanlı yapısıyla açıklıyor.

Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd ise, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar" diyor.

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