Pilot yolcuları yanlış havaalanına indirdi

Nepal'de Buddha Havayolları'na ait 69 yolculu uçak, yolcuları yanlış havaalanına götürdü. Uçağın başkent Katmandu'dan Janakpur'a iniş yapması beklenirken, 257 kilometre uzaklıktaki Pokhara'ya iniş yaptı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, merkez personeli ve pilotlar arasında yanlış iletişim oldu. Mesleki bir hata veya bir insan hatası. Bu tür hatalar organizasyonda kayıplara neden olsa da, güvenlik sorunuyla hiçbir ilgisi yoktur. İç komitemiz, gelecekte hatanın tekrarlanmaması için uygun bir sistem önerecektir denildi.

DHA



