Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi "Türk Yıldızları" ve Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, "Sivrihisar Hava Gösterileri 2019" etkinliğinin son gününde de gökyüzünü renklendirdi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki etkinlik kapsamında paramotor, paraşüt, model uçak, helikopter, planör ve gyrocopter gösterileri sunuldu.

Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotları da Sikorsky S-70 helikopter gösterisiyle etkinliğe renk kattı.

Sivrihisar Hava Gösterileri, dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gösterisiyle sona erdi.

AA