Akasya, bu yılbaşında her yıl yaptığından farklı olarak, yılbaşında alışveriş merkezinin iç alanlarını süslemek yerine TOG gençlerinin Türkiye’nin her yerinde etkili olan sosyal projelerini destekleyecek. Toplumsal sorunlara fayda sağlamak için çalışan gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) Akasya’da düzenlediği çocuk atölyeleri aracılığıyla vakfa yapılacak bağışlar ziyaretçiler tarafından da desteklenebilecek. Ayrıca çocuk atölyelerinde minik katılımcıların yapacağı resimler yılbaşı süslemesi olarak alışveriş merkezinin etrafını süsleyecek.

Proje kapsamında Akasya’da başarılı ressam Seda Gazioğlu moderatörlüğünde düzenlenen çocuk atölyesinde konuşan TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü, “Akasya ile böyle bir proje geliştirmeyi çok anlamlı buluyoruz. Uzun soluklu bir proje olması ümidiyle çalışmalarımıza başladık ve çok heyecanlıyız” ifadesini kullandı.

Aslı Tandoğan: Bu iyilik hareketine siz de dahil olun

Proje kapsamında sevilen oyuncular Bora Gencer, oğlu Ayaz ile, Akasya Asıltürkmen kızı Pera ile, Pınar Altuğ da kızı Su ile Akasya’da düzenlenen atölyede resim yaptı. Bir başka sevilen oyuncu Aslı Tandoğan oğlu Atlas ile birlikte katıldığı atölyede, “Bu yıl, Akasya yılbaşı süslemesi yapmak yerine, o bütçeyi TOG Vakfı’na bağışlıyor. Bu yılbaşı çocukların çizdiği güzel resimlerle süslenecek Akasya” diye konuştu. Ayrıca TOG için bağış çağrısında da bulunan Tandoğan, “Siz de bu iyilik hareketine dahil olmak için Akasya’ya gelip TOG’un buradaki bağış kutusuna bağış yapabilir, çocuklarla birlikte resim yapabilirsiniz” diye konuştu. Tandoğan, Akasya’da bağış noktaları bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı’na (TOG) destek vermeyi de ihmal etmedi ve bağış kutusuna oğluyla birlikte bağış yaptı.

Çocuk atölyesine cemiyet hayatından ünlü isimler de katılım gösterdi. Meral Yazıcı kızı Nazlı Sert ve torunu Ünsal ile, Derya Karagülle torunları Hakan ve Murat Köseoğlu ile, Hülya Eltemur, İdil Gazioğlu, Zekiye Ergin, Nilüfer Duna, Yelda Güral kızı Selay ile birlikte resimler çizdi ve eğlenceli vakit geçirdi.