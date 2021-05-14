Magazin Pınar Altuğ: Ben evlendim kime ne?

Pınar Altuğ: Ben evlendim kime ne?

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Pınar Altuğ: Ben evlendim kime ne?

Pınar Altuğ, Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programına konuk oldu. Eşi Yağmur Atacan’la ilişkisini anlatan Altuğ, hakkındaki iddialara da yanıt verdi.

14 Mayıs 2021, Cuma 12:15 Son Güncelleme:
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Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet” programına konuk olan Pınar Altuğ, “Eşini kıskandığın için ona kilo aldırdığın söylendi, doğru mu bu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ömrümde kocamla ilgili ‘Başkasına gider mi’ gibi kıskançlıklarım olmadı. Bu laf çürüyor. Bana göre kilolu olmak, sağlık açısından endişe verici. Yoksa nasıl göründüğün senin tercihindir. Yağmur’un kilo alması, kendi seçimiydi. Beni haftada 7 gün antrenman yaparken görünce, spor hayatına geri döndü. Dolayısıyla kilo verdi. Eve de bir spor salonu kurdum.”

"KİMSEYE SORMADIM

Ünlü oyuncu, eşiyle aralarındaki yaş farkı nedeniyle kendilerini eleştirenlere de tepki gösterdi: “Ben evlendim, kime ne? Sen evlenme, beğenmiyorsan! Evlenirken kimseye sormadım, dolayısıyla yorumlar da beni ilgilendirmiyor. Biz birbirimizi sevdik, evlendik. Bir de çocuk dünyaya getirdik, mutluyuz.”

"AŞK KADINIYIM"

Hakan Gence, Pınar Altuğ’a “Aşk kadını mısın?” sorusunu da yöneltti. Oyuncunun yanıtı şöyle oldu: “Aşk kadınıyım. Benim hayatımda hiç hesaplar yoktur. Kalbimle hareket ederim. İş için de aynı şey geçerli. Âşıkken gözüm çok bir şey görmüyor. ‘Çevre bana ne der’ kısmını hiç umursamadığım için kalbim nereye götürüyorsa oraya gidiyorum.” Pınar Altuğ, düşmanlık duygusunun kadınlarda daha fazla olduğunu söyledi: “Erkekler daha düzdür, kadınlar daha çetrefilli. Dolayısıyla düşmanlık da, laf söyleme de, hepsi kadınlarda daha çok var.”

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