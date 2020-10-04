Magazin Pınar Altuğ fotoğraf paylaştı, ortam gerildi

Pınar Altuğ fotoğraf paylaştı, ortam gerildi

Magazin

Pınar Altuğ fotoğraf paylaştı, ortam gerildi

Pınar Altuğ Instagram hesabından fotoğrafını paylaşınca kıyamet koptu. Altuğ'a olumsuz mesajlar yağmur gibi yağdı.

04 Ekim 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ, Instagram’da makyajsız karesini paylaştı. O kadar çok olumsuz mesaj yağdı ki, sayfasını yorumlara kapattı. İşlemi yapmadan önce de bazı takipçilere cevap vermeyi ihmal etmedi. İşte gergin geçen o mesaj trafiği...

  • Yaptırmadığınız estetik kalmadı, bu ne hal?

Rica etsem neler yaptırdığımı yazar mısınız, belki unuttuklarım vardır.

  • Sizi eleştirmeye korkuyoruz, hemen de kızıyorsunuz.

Kuzucuğum önce gerçek hesapla gelin, sonra konuşalım.

  • Kimse böyle fotoğraf koymaya cesaret edemiyor. Yine de çok güzelsiniz.

Ben gerçekte böyleyim. En doğal halimi paylaştım.

  • Kendinizi beğeniyorsanız ne mutlu! Fakat bu kareyle eleştirilere açık olun. Şoktayım.

Niye şok geçirdiniz anlamadım. Ters bir şey mi yaptım?

  • Fazla güneşin cildi kırıştırdığını yazmıştınız. Sizi görünce anladım.

Demek ki para her şeyi çözmüyor. Mesela kalbi güzelleştirmiyor.

Onlar da rekor kırdı

Sosyal medya en çok ünlü kadınların makyajsız, fotoşopsuz fotoğraflarıyla ilgileniyor. Son 6 ayda böyle karelerini paylaşanlar arasında 4 isim yorum rekoru kırdı. Hazal Kaya ve Begüm Kütük olumlu yorumlar aldı. Berrak Tüzünataç mesajları umursamadı. Derya Uluğ eleştirilere cevap verdi.

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