Pınar Altuğ isyan etti: Yettiniz be yettiniz!

Samsun’da 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ve kıyafetlere geçtiğimiz gün ulaşılmış ve ortaya çıkan bu bilgilerin ışığında özellikle ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşanan bu vahşete sert tepki göstermişti. Bu acının ardından pedofili içeren ifadelerin bulunduğu 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın varlığı gün yüzüne çıktı.

Kendisi de bir kız çocuk sahibi olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Bir tarafta vahşice hayatını kaybeden bir bebek diğer tarafta bütün pisliğini kitaba aktaran şerefsiz onu kontrol etmeyip bu kitabı yayınlayanlar! Avaz avaz bağırasım var.

Oyuncu, Instagram paylaşımına, "Yettiniz be yettiniz Allah topunuzun belasını versin" notunu yazdı.