Pınar Altuğ: Kameralar olmadığında aslında dövüyorum

Pınar Altuğ, karantina sürecinde kızıyla birlikte yaptığı yemek videolarını ve tariflerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Altuğ'un paylaştığı videonun altına gelen yorumlara verdiği cevaplar ise sosyal medyada kullanıcılarının bazılarını ti'ye aldı.

'Dövüyorum sonra da odaya cezaya koyuyorum'

Pınar Altuğ, bir takipçisinin “Çok gergin, kamera olmasa eşi ve çocuğuna ses yapıyorlar diye kızacak” şeklindeki yorumuna “Kameralar olmadığında aslında dövüyorum. Sonra da odaya cezaya koyuyorum. Canlı yayın olunca yapamadım, zaten o da bundan güç aldı” cevabını verdi.

'Sevmiyorum hiç ondandır'

Bir başka takipçisinin “Kızınıza karşı soğuk davranıyorsunuz Pınar hanım ben öyle hissediyorum her ikinizi izlerken böyle hissediyorum” yorumunda “Sevmiyorum hiç ondandır” mesajıyla takipçilerinin ti’ye aldı.





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