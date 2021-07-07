Magazin Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

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Pınar Altuğ takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Pınar Altuğ, birkaç gün önce kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu, bu pozuna gelen "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna yanıt vermeden edemedi.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve fit görüntüsü nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un son yaptığı kırmızılı mayolu paylaşım da ilgi gördü. Bir çocuk annesi Altuğ, kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

'BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİRMEK İYİDİR'

Güzel oyuncu, paylaşımına; "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" notunu düştü.

'RAHAT OLUN YA DA ÇATLAYIN'

Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.

Altuğ bir takipçisinin, "Bu yaşta iyi cesaret düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumuna "Kırılmaz siz rahat olun ya da çatlayın bilemedim" yanıtını verdi.


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