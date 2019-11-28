Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye varım

Pınar Altuğ önceki akşam eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Zorlu PSM’deki Beyond Bollywood Müzikali’ndeydi. Pınar Altuğ, eski partneri Tamer Karadağlı’ya dair “Yeniden bir araya gelmek ister misiniz?” sorusuna “Onunla hayatımın sonuna kadar her şeye ‘Evet’ derim. Hiç düşünmeden hem de” yanıtını verdi.

17 yıl karı kocayı oynadılar

Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ, ‘Çocuklar Duymasın’da 17 yıl karı kocayı oynadı.

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