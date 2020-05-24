Pınar Altuğ yine çıldıracak

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı.

Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.

Doğum gününü video ile kutlamıştı...

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı dans videosu ile kutladı.

Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı.

Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi

Takipçisinin yorumuyla çılgına dönen Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi:

"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."

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