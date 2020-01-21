Aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden mutluluk dolu bir paylaşım geldi. Sarmaş dolaş fotoğrafını paylaşan Altuğ'a takipçilerinden mesaj yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Kıskananlar çatlasınnnnnn.

- Huzurun fotoğrafı olmuş.

- Ne güzel çift. Allah mutluluğunuzu arttırsın.

- Maşallah size. Allah nazardan korusun.

- Mutluluğunuz daim olsun.

- Mutluluğun resmi.

- Bu soğuk havada insanın içini ısıtan bir çiftsiniz.

- Sanat camiasının en örnek çiftlerindensiniz

"Odama girip, dudaklarımdan öptü"

Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çifti, Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olmuş ve ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez anlatmıştı.

“Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım 'Merhaba' diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte.... 13,5 yıl oldu.”





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