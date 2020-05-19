İlk Aşkım isimli dizinin setinde tanışıp 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin mutlulukları 12 yıldır devam ediyor. Oyuncu Pınar Altuğ eşinin doğum günü nedeniyle Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoya "Hep böyle dans edelim kocam,iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum #HappyBirthday. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bizim için her ne düşünüyorsanız gani gani sizin de olsun, sağolun" notunu düştü.



