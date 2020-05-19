Magazin Pınar Altuğ'dan danslı mesaj

Pınar Altuğ'dan danslı mesaj

Magazin

Pınar Altuğ'dan danslı mesaj

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü paylaştığı bir video ile kutladı.

19 Mayıs 2020, Salı 22:29 Son Güncelleme:
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İlk Aşkım isimli dizinin setinde tanışıp 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin mutlulukları 12 yıldır devam ediyor. Oyuncu Pınar Altuğ eşinin doğum günü nedeniyle Instagram hesabından bir video paylaştı. Videoya "Hep böyle dans edelim kocam,iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum #HappyBirthday. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz. Bizim için her ne düşünüyorsanız gani gani sizin de olsun, sağolun" notunu düştü. 


https://www.instagram.com/p/CAWEzRFA41_/?utm_source=ig_web_copy_link

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