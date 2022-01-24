Magazin Pınar Altuğ'dan kızıyla poz

Pınar Altuğ'dan kızıyla poz

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Pınar Altuğ'dan kızıyla poz

Pınar Altuğ'dan kar keyfi! Ünlü oyuncu İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini evde kızı ve köpekleriyle çıkardı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 11:21 Son Güncelleme:
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14 yıl önce Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında ise kızları Su Atacan'ı kucaklarına almıştı. Kızı Su ile sık sık paylaşımlar yapan Pınar Altuğ kar keyfi sonrası ev hallerini paylaştı. Pınar Altuğ'un kızı ve köpekleriyle pozu büyük beğeni topladı.

Takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara yanıt vermesiyle gündeme gelen Pınar Altuğ'un kızıyla pozuna "Ne kadar güzelsiniz" yorumları yağdı. Kızı kocaman olan oyuncu Altuğ'a ilk yorumlardan biri de kayınvalidesindendi.

'HA ŞÖYLE EVDE OTURUN SICAK SICAK'

Altuğ'un hiçbir pozunu boş geçmeyen kayınvalide bu poza da "Ha şöyle evde oturun sıcak sıcak" yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ Yağmur Atacan'ın annesine hemen yanıt verdi ve "Karda oynadıktan sonra sıcak güzel" dedi. Gelin kaynananın bu yazışmasına oyuncunun hayranlarından beğeni yağdı. 


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