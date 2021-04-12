Magazin Pınar Altuğ'dan romantik kutlama

Pınar Altuğ'dan romantik kutlama

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Pınar Altuğ'dan romantik kutlama

Oyuncu Pınar Altuğ, 2008 senesinde hayatını birleştirdiği Yağmur Atacan’la evlilik yıldönümünü kutladı.

12 Nisan 2021, Pazartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın’ isimli dizide canlandırdığı ‘Meltem’ karakteriyle akıllara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ 12 Nisan 2008 tarihinde hayatını birleştirdiği Yağmur Atacan’la evliliklerinde 13. yıla geride bıraktı. Bu özel gün için bir paylaşım yapan Altuğ şu ifadeleri kullandı, “Sonsuza kadar evet demiştim sana.” Pınar Altuğ’un bu paylaşımı binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

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