Magazin Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

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Pınar Altuğ'u kızdıran yorum!

İzmir'de yaşanan depremin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Ünlülerin bazılarının gündelik hayatlarından paylaşım yapmaları tepki çekti. Pınar Altuğ da tepki gösteren isimlerden biriydi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 15:08 Son Güncelleme:
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İzmir'de yaşanan deprem sonrası hem umut dolu haberler hem de acı haberler gelmeye devam ediyor. Enkaz çalışmalarının devam ettiği Bayraklı'daki haberleri takip eden sosyal medya kullanıcıları bazı ünlü isimlerin hiçbir şey olmamış gibi paylaşım yapmalarına ise tepkili.

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Şeyma Subaşı'nın da Cadılar Bayramı partisine katılması ve paylaşımları bu gündemin başında yer aldı. Ancak bazı kullanıcılar bunu normal bulurken bazıları ise tepkisini gizlemedi. Bu isimlerden biri de Pınar Altuğ idi. Altuğ bir takipçinin bu konudaki yorumuna kızdı ve fikrini söyledi.

'Azıcık edep yahu!'

"Hayat devam ediyor" diyen takipçisine Altuğ şu yanıtı verdi:

"Hayat devam mı ediyor? Hala enkazın altında yaşama tutunmaya çalışanlar var! Yeme içme demedik ama azıcık edep yahu!"

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