2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su Atacan'ı dünyaya getirdi. Mutlu evliliği ile sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Instagram'dan annesine duyguyu özlemi dile getirdi.

1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmayan ve annesinin nostaljik karesinin altına, "Canım annem, doğum günün kutlu olsun. Keşke yanımda olsaydın, seni çok özlüyorum" notunu yazan Pınar Altuğ'a ilk yorum Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan geldi.

'ANNENİ ÇOK SEVİNDİRECEK BİR ŞEY YAPMIŞ OL'

Pınar Altuğ'un kayınvalidesi, "Sen sağlık ve mutluluk içinde upuzun yaşa ki anneni en çok sevindirecek şeyi yapmış ol" yorumu ile dikkat çekti.