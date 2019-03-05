Galatasaray Spor Kulübü İletişim Koordinatörlüğü’ne getirilen Pınar Argun gündem oldu. Spor kulübü tarafından yapılan açıklamanın ardından Galatasaray taraftarı internette sıklıkla “Pınar Argun kimdir?” sorusunu aratıyor. İşte Pınar Argun ile ilgili bilinmeyenler…

Kısa süre önce Fatih Kuşçu'nun yerine Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olan eski Lig TV muhabiri Pınar Argun kulübün yeni iletişim koordinatörü oldu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

“11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir. Galatasaray Spor Kulübü.”

PINAR ARGUN KİMDİR?

Pınar Argun, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Meslek hayatına Show Tv’de başladı. Turizm sektöründe Kurumsal İletişim Yöneticisi, Dijitürk’te Muhabir ve Kameramanlar Birim Yöneticisi olarak çalışan Pınar argun, NTV ve Lig TV’de spor muhabirliği yaptı. TV programlarında sunuculuk ve muhabirlik yaptı. 2019’da Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başladı.