Magazin Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ’ye açtığı davayı kazandı

Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ’ye açtığı davayı kazandı

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Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ’ye açtığı davayı kazandı

Sanatçı Pınar Aylin, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı. Beş yıl süren yargılama sonunda 'mali haklara tecavüz var' kararı çıktı. Yargıtay’ın da onadığı karar benzer sorunu yaşayan binlerce sanatçı için emsal nitelikte.

16 Haziran 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Pınar Aylin, 2016 yılında Avrupa Müzik AŞ’ye karşı dava açtı. İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya göre Aylin, 1994’te Raks Müzik için 'Ben Bahara Hazırım', 'Güneşten' ve 'Ay Işığında' adlı üç albüm yaptı. Söz konusu albümler, yıllar içinde üç müzik şirketi arasında el değiştirdi.

Durumu fark eden Aylin, şarkılarının kullanımının durdurulmasını istedi. Aylin’in avukatı Erdem Meço, dava dilekçesinde, sanatçının seslendirdiği şarkıların dijital ortamda kullanılmamasını istedi. Şirket avukatı Akif Temel, sanatçının imza attığı sözleşme ile tüm haklarının devrine onay verdiğini öne sürdü.

TEDBİREN DURDURDU

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; mahkeme, yargılama devam ederken 10 bin TL teminatla, eserlerin dijital ortamda kullanılmasını tedbirden durdurdu. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Kararda, sanatçıya ait eserlerin, dijital müzik platformları ve GSM operatörleri üzerinde kullanımının mali haklara tecavüz oluşturduğuna hükmedildi. Mahkeme, yapılan işlemin tespiti ve durdurulmasına karar verdi.

EMSAL NİTELİKTE

Şirket avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11 Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti. Şirket avukatı, bu kez Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de istinaf mahkemesinin verdiği kararı yerinde bularak onadı. Kararla birlikte Aylin’e, şirkete karşı tazminat davası açma yolu açıldı. Öte yandan anılan Yargıtay kararının, benzer sorunu yaşayan binlerce sanatçı için emsal teşkil ettiğine vurgu yapılıyor.

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