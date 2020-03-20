Magazin Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz!

Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz!

Magazin

Pınar Deniz anlattı: Test sonucunu bekliyoruz!

Oyuncu Pınar Deniz’in annesi, teyzesi ve anneannesi corona virüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

20 Mart 2020, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram’dan paylaşan Deniz şöyle konuştu:

“Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın.

'O korku anlatılmaz'

Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün. Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz.”


İlgili Haberler
Pınar Deniz ile Berk Cankat ayrıldı mı?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Corona virüs bizi teğet geçmedi!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
20 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Muhterem Nur ve Müslüm Gürses nasıl tanıştı? Büyük aşkın hikayesi