Magazin Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Pınar Deniz’in oynadığı diziler ve filmler
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Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Pınar Deniz’in oynadığı diziler ve filmler

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Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Pınar Deniz’in oynadığı diziler ve filmler

Son zamanların parlayan yıldızı haline gelen Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Vatanım Sensin dizisiyle ismini geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz ikinci büyük çıkışını ise Kırmızı Oda’daki rolüyle yakaladı…

10 Haziran 2021, Perşembe 14:46 Son Güncelleme:
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Güzel oyuncu Pınar Deniz’in adı Aşkın Kıyameti adlı filmdeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile anılmış ancak bu iddia reddedilmişti. Ancak Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı Marmaris’te çekilen samimi görüntüleri ile bu birliktelik de belgelenmiş oldu. Magazin dünyasında yer alan bu haberin üzerine Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı…

PINAR DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

Çocuk yaşlarından bu yana oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi ile birlikte dans dersleri aldı. Oyunculuk kariyerine Sil Baştan dizisi ile adım attı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Dizi oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde de oynadı.

Oyunculuk kariyerindeki asıl çıkışı ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile gerçekleştirdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

PINAR DENİZ HANGİ DİZİLER VE FİLMLERDE OYNADI?

  • 2014: Sil Baştan (Evrim)
  • 2015: Beyaz Yalan (Azra)
  • 2016: Vatanım Sensin (Yıldız)
  • 20218: Bir Deli Rüzgar (Gökçe Yüksel)
  • 2019: Love 101
  • 2020: Menajerimi Ara (Konuk oyuncu)
  • 2021: Kırmızı Oda (Nazlı)

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

17 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya gelen Yiğit Kirazcı, oyunculuğa ilk adımını 2007 senesinde 'Son Tercih' isimli dizide 'Teoman' karakteriyle attı. Ardından çeşitli dizi ve sinema filmlerinde rol aldı. 2016 senesinde 'Seviyor Sevmiyor' dizisindeki 'Tuna Ertürk' karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Oyuncu ayrıca, Netflix dizisi 50m2'de rol almıştı.

 

 

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