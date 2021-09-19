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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz hangi dizilerde oynadı? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz hangi dizilerde oynadı? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Pınar Deniz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Kırmızı Oda dizisindeki Nazlı karakteri ile adından söz ettiren Pınar Deniz, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasına girdi.

19 Eylül 2021, Pazar 22:28 Son Güncelleme:
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Yargı dizisinde canlandırdığı cevval Avukat Ceylin rolü ile göz dolduran Pınar Deniz hem güzelliği hem de başarılı performansı ile izleyenlerden tam not aldı. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra, oyunculuk hayatına Sil Baştan isimli dizi ile adım atmıştı…

PINAR DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Kasım 1993 tarihinde Pınar Deniz, Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi.

YARGI DİZİSİNİN CEYLİN’İ PINAR DENİZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Pınar Deniz’in ailesi o iki yaşındayken İstanbul Tarabya'ya taşındı ve güzel oyuncu o tarihten itibaren de İstanbul’da yaşamaya devam etti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden alan Pınar Deniz, 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına adım attı.

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın “Yani” adlı şarkısının klibinde oynayan Pınar Deniz, 2016-2018 yılları arasında ekranlarda yer alan ve Başrıllerini Bergüzar Korel ile Halit Ergenç’in paylaştığı Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz, 2018 yılında başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini sonrasında ise Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. Son olarak da Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteri ile ekranlarda yer aldı. 

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