Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yeniden bir arada

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Dizinin çekimleri yaz sonu başlayacak.

Aşk 101 dizisinde birlikte rol alan Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz, bu sefer Kanal D’de yayınlanacak olan Yargı dizisi için birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Sema Ergenekon’un hikayesini yazdığı dizi, daha önce başka bir kanal için planlanmıştı ama proje iptal olmuştu.



