Pınar Deniz’in sevgilisi Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Yargı dizisinin Başrol oyuncusu Pınar Deniz, sevgilisi Yiğit Kirazcı ile aşklarını ilan etti. Yaz aylarında çiftin aşk yaşadığına ilişkin söylentiler çıkmış ama çiftten konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Yiğit Kirazcı ilk defa Pınar Deniz ile Instagram hesabından hikaye paylaştı. Peki, Pınar Deniz’in sevgilisi Yiğit Kirazcı kimdir? Yiğit Kirazcı hangi dizilerde oynadı?
08 Ekim 2021, Cuma 15:55 Son Güncelleme:
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Pınar Deniz önce Yargı dizisiyle sonra da sevgilisi Yiğit Kirazcı ile olan aşkını ilan edişiyle magazin gündemine oturdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi reyting rekorları kırarken, sezonun adından en çok söz ettiren dizisi oldu. Pınar Deniz şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı ile olan aşkı ile konuşuluyor. Genç çift ilk defa sosyal medya hesabı üzerinden birlikte pozlarını paylaşırken, magazin severler, Yiğit Kirazcı hakkında araştırma yapmaya başladı…
YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?
17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Yiğit Kirazcı, açık hava reklamcısı bir baba ve muhasebe müdürü bir annenin oğludur. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı Koç Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamladı.
Yiğit Kirazcı, üniversite yıllarında modellik yaptı ve reklam filmlerinde de rol aldı. Sonrasında oyunculuk eğitimi de alan Yiğit Kirazcı, oyunculuğa adımını 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle attı.
Ardından çeşitli diziler ve sinema filmlerinde rol alan Yiğit Kirazcı, 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Netflix'in komedi türündeki dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkan sempatik oyuncu, şu anda, Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Yıldırım karakterini canlandırıyor.
YİĞİT KİRAZCI’NIN OYNADIĞI DİZİLER
- 2021 Evlilik Hakkında Her Şey
- 2021 50m2
- 2020 Çatı Katı Aşk
- 2020 Hizmetçiler
- 2020 Galiçya İşgal Altında
- 2019 Hakan: Muhafız
- 2019 Yüzleşme
- 2018 8. Gün
- 2017 Seni Kimler Aldı
- 2016 Seviyor Sevmiyor
- 2014 Güllerin Savaşı
- 2013 Vicdan
- 2012 Sudan Bıkmış Balıklar
- 2011 Mavi Kelebekler
- 2007 Son Tercih
YİĞİT KİRAZCI’NIN OYNADIĞI FİLMLER
- 2020 Aşk Tesadüfleri Sever 2
- 2018 İyi Oyun
- 2018 Baba Nerdesin Kayboldum
- 2015 Tabula Rosa
- 2008 Cin Geçidi