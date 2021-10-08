Pınar Deniz önce Yargı dizisiyle sonra da sevgilisi Yiğit Kirazcı ile olan aşkını ilan edişiyle magazin gündemine oturdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi reyting rekorları kırarken, sezonun adından en çok söz ettiren dizisi oldu. Pınar Deniz şimdi de sevgilisi Yiğit Kirazcı ile olan aşkı ile konuşuluyor. Genç çift ilk defa sosyal medya hesabı üzerinden birlikte pozlarını paylaşırken, magazin severler, Yiğit Kirazcı hakkında araştırma yapmaya başladı…

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Yiğit Kirazcı, açık hava reklamcısı bir baba ve muhasebe müdürü bir annenin oğludur. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı Koç Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünde tamamladı.

Yiğit Kirazcı, üniversite yıllarında modellik yaptı ve reklam filmlerinde de rol aldı. Sonrasında oyunculuk eğitimi de alan Yiğit Kirazcı, oyunculuğa adımını 2007 yılında Son Tercih dizisindeki Teoman karakteriyle attı.

Ardından çeşitli diziler ve sinema filmlerinde rol alan Yiğit Kirazcı, 2016 yılında Seviyor Sevmiyor dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Netflix'in komedi türündeki dizisi 50m2'de 'Yakup' karakteri ile izleyici karşısına çıkan sempatik oyuncu, şu anda, Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Yıldırım karakterini canlandırıyor.

YİĞİT KİRAZCI’NIN OYNADIĞI DİZİLER

2021 Evlilik Hakkında Her Şey

2021 50m2

2020 Çatı Katı Aşk

2020 Hizmetçiler

2020 Galiçya İşgal Altında

2019 Hakan: Muhafız

2019 Yüzleşme

2018 8. Gün

2017 Seni Kimler Aldı

2016 Seviyor Sevmiyor

2014 Güllerin Savaşı

2013 Vicdan

2012 Sudan Bıkmış Balıklar

2011 Mavi Kelebekler

2007 Son Tercih

YİĞİT KİRAZCI’NIN OYNADIĞI FİLMLER