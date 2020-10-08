Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında istenen ceza belli oldu.
08 Ekim 2020, Perşembe 13:24 Son Güncelleme:
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.
İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.