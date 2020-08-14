Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından işlenen Pınar Gültekin cinayetinde soruşturma sürüyor. cinayetin ardından Ceren T.'den sonra Nazlı B.'nin de ifadesi alınması istendi. Çünkü Ceren T.'nin iddiasına göre, Pınar'la en son görüşen kişi Nazlı B.'ydi. Gültekin Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınması için talebimizi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilettik" dedi.

Sabah gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cenazesi, Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra bir varilde yakılmış ve üzerine üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Ailenin isteği üzerine avukat Rezan Epözdemir, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de ifadelerinin alınmasını talep etti.

Açıklamalarda bulunan baba Sıddık Gültekin, "Polis merkezinde ifadesi alınan kız ile görüntülerdeki kız aynı kız değil. Ceren'in ifadesinde kızımla en son görüşen kişinin Nazlı B. olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Pınar alışveriş merkezinde yemek yiyor. Nazlı B. yanına geliyor. Elini kızımın omzuna koyup, tehdit eder gibi konuşuyor. Ve bu görüntülerden sonra kızımdan haber alınamıyor. Bu işin peşini bırakmayacağım. Katilin babasının Muğla'da siyasi kimliği var. Yanıltmaya çalıştıkları detaylar var.

Ama biz bu işin peşini adli makamlarla birlikte bırakmayacağız. Ceren de Nazlı da bildiklerini anlatacak. Bu katile yardım edenler mutlaka var" dedi.

Avukat Rezan Epözdemir, "Hunharca ve vahşice işlenen cinayetin tek başına işlenmeyeceği kanaatindeyim" dedi. Epözemir, "Şüpheli sonrasında son derece planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyor. Suç delillerini gizlemeye ve yok etmeye çalışılıyor. Cinayetin izlerini kaybetmeye çalışıyor. Cinayet işlenirken veya bu cinayet işlenirken veya sonrasında suç delilerini gizlenip, yok edilip, değiştirilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz. Buna ilişkin soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizi de Başsavcılık makamına sunuyoruz. Bu kapsamda ailenin talebi üzerine başkaca bir tanığın da dinlenmesini Başsavcılık makamından talep ettik. Maktülü son kez gören ve maktülle son kez görüşen Ceren'den sonra Nazlı B.'nin de dinlenmesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Sabah