Türkiye Pınar Gültekin'i öldüren zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye

Pınar Gültekin'i öldüren zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri ortaya çıktı.

21 Temmuz 2020, Salı 18:08 Son Güncelleme:
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Muğla’da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı olduğu öğrenildi. Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.



Görüntüleri ortaya çıktı

Pınar'ı katleden caninin son görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntüsünde katil Cemal Metin Avcı'nın cesedi yok etmek için benzin aldığı görülüyor.

Muğla’da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cansız bedeni bugün bulunmuştu. Katil Cemal Metin Avcı ifadesinde, "Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. "demişti.


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